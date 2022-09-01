Ізраїль ударив по складах іранської зброї, перевезеної в Алеппо зі сходу Сирії

Організація The Syrian Observatory for Human Rights повідомляє подробиці удару, що приписується Ізраїлю, по Міжнародному аеропорту в Алеппо. Згідно з SOHR, зруйновано склади, де знаходилася іранська зброя, доставлена лише два дні тому зі Східної Сирії. Декілька джерел підтвердили, що там були й безпілотники, які мали вирушити найближчими літаками до росії.
Переміщення озброєнь Іраном пояснюються бажанням сховати їх від ударів США. Сховища іранської зброї було знищено і в районі Дамаска. Ці озброєння були перевезені туди останніми днями з околиць Хами.
SOHR зазначає, що точність та оперативність ізраїльських атак може бути пояснена лише одним: у Сирії діє розгалужена та якісна ізраїльська агентура.
При цьому Ізраїль не підтвердив і не спростував своєї причетності до знищення складів зі зброєю. Дякуємо невідомим героям та дружньому Ізраїлю.
Переміщення озброєнь Іраном пояснюються бажанням сховати їх від ударів США. Сховища іранської зброї було знищено і в районі Дамаска. Ці озброєння були перевезені туди останніми днями з околиць Хами.
SOHR зазначає, що точність та оперативність ізраїльських атак може бути пояснена лише одним: у Сирії діє розгалужена та якісна ізраїльська агентура.
При цьому Ізраїль не підтвердив і не спростував своєї причетності до знищення складів зі зброєю. Дякуємо невідомим героям та дружньому Ізраїлю.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі