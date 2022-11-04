Ізраїль ударив по сектору Газа

У відповідь на ракетний обстріл бойовиків ХАМАС військовослужбовці Ізраїлю вдарили по сектору Газа.
Про це повідомляє Times of Israel у п'ятницю, 4 листопада.
Зазначається, що наразі інформації щодо постраждалих немає.
Про це повідомляє Times of Israel у п'ятницю, 4 листопада.
Зазначається, що наразі інформації щодо постраждалих немає.
Це перші подібні дії з початку серпня 2022 року. Тоді ізраїльські військові провели операцію Світанок проти радикального руху Ісламський джихад у секторі Газа. Під час авіаударів було ліквідовано Тайсира Джабарі, лідера північного округу військового крила Ісламського джихаду в Газі та ще кількох бойовиків.. У відповідь терористи розпочали масований ракетний обстріл центру та півдня Ізраїлю.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі