Ізраїль ударив по сектору Газа

08:10 04 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє Times of Israel у п'ятницю, 4 листопада.



Зазначається, що наразі інформації щодо постраждалих немає. У відповідь на ракетний обстріл бойовиків ХАМАС військовослужбовці Ізраїлю вдарили по сектору Газа.Про це повідомляє Times of Israel у п'ятницю, 4 листопада.Зазначається, що наразі інформації щодо постраждалих немає.

"Літаки завдали удару по підземному військовому об'єкту в центральній частині сектора Газа, який є місцем розробки та виробництва ракет для терористичної організації ХАМАС", - зазначили в Армії оборони Ізраїлю.



Це перші подібні дії з початку серпня 2022 року. Тоді ізраїльські військові провели операцію Світанок проти радикального руху Ісламський джихад у секторі Газа. Під час авіаударів було ліквідовано Тайсира Джабарі, лідера північного округу військового крила Ісламського джихаду в Газі та ще кількох бойовиків.. У відповідь терористи розпочали масований ракетний обстріл центру та півдня Ізраїлю.