Ізраїль ударив по палестинцях під час евакуації із сектору Газа - ЗМІ

10:23 14 жовтня Київ, Україна

Ще вчора ми писали про те, що Ізраїль наказав усім мешканцям міста Газа терміново залишити будинки та евакуюватись, щоб зберегти життя. І ось таке жахливе повідомлення: Ізраїль ударив по палестинцях під час евакуації із сектору Газа. Про це пише The Washington Post.

Як повідомляє видання, на відео, знятому вздовж дороги Салах Аль-Дін, видно тіла, у тому числі кілька маленьких дітей, розкиданих уздовж дороги.. Від охоплених вогнем автомобілів здіймається чорний дим. Серед особистих речей на автомобільних причепах видно велосипед.

Геолокація відео була проведена OSINT-експертами Крісом Осіком та Габором Фрізеном та підтверджена The Washington Post.

За даними Міністерства охорони здоров'я Палестини в секторі Газа, від ізраїльської атаки загинули десятки і було поранено понад 200 людей, які втекли з півночі сектора Газа.

Нагадаємо, Ізраїль наказав евакуювати 1,1 мільйона мешканців північної Гази протягом 24 годин.

Ізраїльські піхотинці та танки зайшли на територію Гази.