Ізраїль ударив по авіабазі Сирії, яку використовували військові рф

07:33 14 листопада Київ, Україна

Ізраїль атакував велику авіабазу в Сирії, яку використовували військові Ірану та росії. Про це в неділю, 13 листопада, повідомлять Reuters із посиланням на медіа Сирії.



Зокрема, інформагентство SANA повідомило, що внаслідок ракетного удару по аеродрому в Шайраті двоє військовослужбовців загинули і троє отримали поранення.



Військові джерела стверджують, що удари були націлені на злітно-посадкову смугу на авіаційній базі, розташованій на південному сході від міста Хомс, і вона нещодавно використовувалася військовими Ірану.



Також джерела у силових структурах повідомляють, що росія, яка зберігає військову присутність у Сирії, розміщує війська поряд з авіабазою Шайрат та використовує цей об'єкт.



Сирійський центр з прав людини (SOHR) написав, що у бік цілі з ізраїльських винищувачів було запущено чотири ракети.



Армія оборони Ізраїлю традиційно відмовляється коментувати повідомлення про такі операції.



Зазначимо, росія використовує аеродроми Шайрат у провінції Хомс, Тіас у Пальмірі, а також розгорнула базу на аеродромі Ель Камішлі.