Ізраїль став першою країною світу, яка заборонила продаж натурального хутра

Міністр екології Ізраїлю Гіла Гамліель підписала указ, згідно з яким в країні забороняється торгівля натуральним хутром.
Нова поправка до інструкцій по захисту диких тварин була прийняла в середу, 9 червня.
Документ набуде чинності через шість місяців - в грудні. Його дія не поширюється на наукові, освітні та релігійні потреби.
Документ набуде чинності через шість місяців - в грудні. Його дія не поширюється на наукові, освітні та релігійні потреби.
Зоозахисна організація PETA назвала документ "історичною перемогою".
При цьому The Times Of Israel, посилаючись на критиків указу, називає його "беззубим" і "символічним", оскільки він не поширюється на продаж хутра з релігійних причин.
Зокрема, як і раніше буде дозволена купівля штраймлів - головних уборів, які ультраортодоксальні євреї носять у свята і в урочистих випадках.
Зокрема, як і раніше буде дозволена купівля штраймлів - головних уборів, які ультраортодоксальні євреї носять у свята і в урочистих випадках.
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