Ізраїль став першою країною світу, яка заборонила продаж натурального хутра

16:34 10 червень Київ, Україна

Міністр екології Ізраїлю Гіла Гамліель підписала указ, згідно з яким в країні забороняється торгівля натуральним хутром.

Нова поправка до інструкцій по захисту диких тварин була прийняла в середу, 9 червня.



Документ набуде чинності через шість місяців - в грудні. Його дія не поширюється на наукові, освітні та релігійні потреби.

"Я підписала заборону на торгівлю хутром в індустрії моди. Хутряна промисловість призводить до загибелі сотень мільйонів тварин у всьому світі і пов'язана з невимовною жорстокістю і стражданнями. Разом ми зробимо ізраїльський ринок моди більш екологічним і доброзичливим до тварин!", - написала Гамліель в Twitter.

Зоозахисна організація PETA назвала документ "історичною перемогою".

При цьому The Times Of Israel, посилаючись на критиків указу, називає його "беззубим" і "символічним", оскільки він не поширюється на продаж хутра з релігійних причин.



Зокрема, як і раніше буде дозволена купівля штраймлів - головних уборів, які ультраортодоксальні євреї носять у свята і в урочистих випадках.

"Шапки, зроблені з хвостів соболів і лисиць, можуть коштувати до п'яти тисяч доларів. Це практично єдині широко поширені хутра в Ізраїлі з його теплим середземноморським кліматом", - зазначає видання.