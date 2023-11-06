Ізраїль збив балістичну ракету з Ємену у космосі, використовуючи систему Arrow

Ізраїль, вперше в історії, збив балістичну ракету за межами атмосфери Землі, повідомляє видання The Telegraph 5 листопада.
Повідомляється, що 31 жовтня балістична ракета, запущена хуситами з Ємену за підтримки Ірану, пролетіла понад 1600 км над Аравійським півостровом у напрямку ізраїльського портового міста Ейлат.
У відповідь на цю загрозу Ізраїль успішно застосував свою систему протиракетної оборони Arrow, збивши балістичну ракету за межами земної атмосфери. Це стає першим бойовим зіткненням у космосі, яке коли-небудь сталося.
ЦАХАЛ підкреслив, що системи ВПС ретельно відстежували траєкторію ракети і успішно перехопили її "в найбільш вдалий оперативний час і в найбільш сприятливому місці".
Повідомляється, що 31 жовтня балістична ракета, запущена хуситами з Ємену за підтримки Ірану, пролетіла понад 1600 км над Аравійським півостровом у напрямку ізраїльського портового міста Ейлат.
У відповідь на цю загрозу Ізраїль успішно застосував свою систему протиракетної оборони Arrow, збивши балістичну ракету за межами земної атмосфери. Це стає першим бойовим зіткненням у космосі, яке коли-небудь сталося.
ЦАХАЛ підкреслив, що системи ВПС ретельно відстежували траєкторію ракети і успішно перехопили її "в найбільш вдалий оперативний час і в найбільш сприятливому місці".
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