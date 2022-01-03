Ізраїль розглядає закон про електроенергію, який називають "найнебезпечнішим в історії існування країни"

09:01 03 січень Київ, Україна

Ізраїльський уряд має намір ухвалити закон про електроенергію, який деякі чиновники назвали «найнебезпечнішим кроком з моменту заснування держави».



Правляча коаліція, що належить прем'єр-міністрові Ізраїлю Нафталі Беннету, зіштовхнеться зі справжніми труднощами, коли відбудеться засідання парламентаріїв щодо ухвалення нового законопроєкту.



Річ в тому, що цей закон про електроенергію дає можливість підключити тисячі збудованих будинків до національної електромережі на незаконному рівні. Це стосується і підключення до телефонних ліній та водопроводу.



Парламент Ізраїлю розділився на два табори. Одні нарікають за закон, намагаючись не допустити його прийняття, інші ж навпаки, виступають за його якнайшвидше запровадження та набуття чинності. За словами Валіда Таха: «Закон врятує життя і нарешті виправдає десятки тисяч людей, яким не дали дозволу на будівництво та не дозволили підключитися до мережі».



Йому протистоїть депутат Лікуда Давид, який називає цей крок найнебезпечнішим в історії існування Ізраїлю.



Чи ухвалить Ізраїль новий закон, поки що залишається невідомим, оскільки у повному складі у парламентаріїв зібратися можливості зараз немає. Один із чиновників захворів на коронавірус, тому засідання перенесено. Останнім часом у країні активно поширюється інфекція, а влада визнала початок п'ятої хвилі.