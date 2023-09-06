Ізраїль продасть Німеччині ПРО Arrow-3

Сполучені Штати схвалили продаж ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow-3 Німеччині. Угода на суму 3,5 млрд доларів, що відкриває шлях для постачання у 2025 році та повного оперативного розгортання до 2030 року.
Про це заявили ізраїльські офіційні особи, пише Reuters.
США є партнером у проєкті Arrow, який спільно розробили Організація протиракетної оборони Ізраїлю та Агентство протиракетної оборони США.
Угода з Німеччиною, яка стане найбільшим продажем ізраїльської зброї в історії, відбулася після нарощування озброєнь у Європі у відповідь на війну росії в Україні.
Ізраїль та Німеччина підпишуть лист-зобов'язання з початковим платежем у розмірі 600 мільйонів доларів для початку роботи над проєктом, повідомили у Міноборони Ізраїлю. Повний контракт буде готовим до підписання до кінця 2023 року.
Німеччина заявила, що очікує, що її військово-повітряні сили отримають Arrow-3 у четвертому кварталі 2025 року.
На запитання, чи призначено куплену Німеччиною Arrow-3 для захисту її східних територій — натяк на росію, Моше Патель, голова ізраїльської організації протиракетної оборони сказав: "Вони купують повну архітектуру, яка може захистити кожну частину Німеччини".
Ізраїльські ЗМІ повідомили, що церемонія підписання з Німеччиною договору про продаж Arrow-3 має відбутися у листопаді.
Про це заявили ізраїльські офіційні особи, пише Reuters.
США є партнером у проєкті Arrow, який спільно розробили Організація протиракетної оборони Ізраїлю та Агентство протиракетної оборони США.
Угода з Німеччиною, яка стане найбільшим продажем ізраїльської зброї в історії, відбулася після нарощування озброєнь у Європі у відповідь на війну росії в Україні.
Ізраїль та Німеччина підпишуть лист-зобов'язання з початковим платежем у розмірі 600 мільйонів доларів для початку роботи над проєктом, повідомили у Міноборони Ізраїлю. Повний контракт буде готовим до підписання до кінця 2023 року.
Німеччина заявила, що очікує, що її військово-повітряні сили отримають Arrow-3 у четвертому кварталі 2025 року.
На запитання, чи призначено куплену Німеччиною Arrow-3 для захисту її східних територій — натяк на росію, Моше Патель, голова ізраїльської організації протиракетної оборони сказав: "Вони купують повну архітектуру, яка може захистити кожну частину Німеччини".
Ізраїльські ЗМІ повідомили, що церемонія підписання з Німеччиною договору про продаж Arrow-3 має відбутися у листопаді.
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