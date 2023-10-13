Ізраїль закликав понад мільйон жителів Гази евакуюватися

09:58 13 жовтня Київ, Україна

Ізраїль закликав 1,1 мільйона мешканців Сектору Гази провести евакуацію протягом 24 годин.



Інформація про майбутню евакуацію була надана ЦАХАЛом, і вона необхідна для безпеки цивільних осіб. У заяві пресслужби йдеться, що громадяни зможуть повернутися до Сектору Гази лише після додаткового повідомлення та дозволу, і їх закликають не підходити до кордону з Ізраїлем.



Тим часом ООН висловила свої побоювання з приводу майбутньої евакуації, вважаючи її неможливою "без гуманітарних наслідків". ООН закликала Ізраїль скасувати цю вимогу. У відповідь на цю заяву постпред Ізраїлю Гілад Ердан назвав реакцію організації "ганьбою" і наголосив, що ООН протягом багатьох років ігнорувала озброєння ХАМАСу та його використання по цивільному населенню та інфраструктурі Сектору Гази у військових цілях.



За даними Reuters, попередження про евакуацію пов'язане з планами провести наземну операцію.