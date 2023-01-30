Ізраїль причетний до удару по Ірану

По іранському заводу з виробництва боєприпасів було завдано удару з боку Ізраїлю. Про це повідомляє WSJ з посиланням на американських чиновників та знайомих із ситуацією осіб.
При цьому ізраїльські військові відмовилися від коментарів.
Ще один американський чиновник на умовах анонімності повідомив агентству Reuters, що, схоже, Ізраїль справді причетний до удару по Ірану.
Декілька інших американських чиновників відмовилися від коментарів, крім того, що сказали, що Вашингтон не грав жодної ролі.
Нагадаємо, що в ніч із 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах.
Ще один американський чиновник на умовах анонімності повідомив агентству Reuters, що, схоже, Ізраїль справді причетний до удару по Ірану.
Декілька інших американських чиновників відмовилися від коментарів, крім того, що сказали, що Вашингтон не грав жодної ролі.
Нагадаємо, що в ніч із 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах.
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