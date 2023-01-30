Ізраїль причетний до удару по Ірану

09:20 30 січня Київ, Україна

По іранському заводу з виробництва боєприпасів було завдано удару з боку Ізраїлю. Про це повідомляє WSJ з посиланням на американських чиновників та знайомих із ситуацією осіб.
 
"Цей удар Ізраїлю стався у той момент, коли ізраїльські та американські офіційні особи обговорюють нові способи боротьби з дестабілізаційними діями Ірану, зокрема, поглибленням військової співпраці з росією", - пише WSJ.
 
При цьому ізраїльські військові відмовилися від коментарів.

Ще один американський чиновник на умовах анонімності повідомив агентству Reuters, що, схоже, Ізраїль справді причетний до удару по Ірану.

Декілька інших американських чиновників відмовилися від коментарів, крім того, що сказали, що Вашингтон не грав жодної ролі.

Нагадаємо, що в ніч із 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах.