Ізраїль причетний до удару по Ірану

09:20 30 січня Київ, Україна

По іранському заводу з виробництва боєприпасів було завдано удару з боку Ізраїлю. Про це повідомляє WSJ з посиланням на американських чиновників та знайомих із ситуацією осіб.

"Цей удар Ізраїлю стався у той момент, коли ізраїльські та американські офіційні особи обговорюють нові способи боротьби з дестабілізаційними діями Ірану, зокрема, поглибленням військової співпраці з росією", - пише WSJ.