Ізраїль представив танк п'ятого покоління Barak зі штучним інтелектом

Ізраїль після 5 років розробки та виробництва представив нове покоління бойового танка Barak, оснащеного штучним інтелектом та озброєнням з електронним управлінням.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Ізраїлю.
Зазначається, що командир танка буде оснащений бойовим шоломом, схожим на шоломи пілотів, що відображає всі актуальні бойові дані на відбивачі.
Система забезпечить 360-градусне сканування шляхом переміщення голови та визначення цілей у режимі реального часу за допомогою можливостей штучного інтелекту.
До цього буде додано вдосконалений танковий та артилерійський приціл із розширеними можливостями спостереження вночі. Танк Barak буде обладнаний системою протитанкового захисту Trophy, яка зможе забезпечити перевагу на полі бою.
Також бойова машина має сенсорну інфраструктуру, яка дозволить йому глибше охоплювати місцевість, захоплювати цілі у навколишньому середовищі та швидко вести вогонь.
Система забезпечить 360-градусне сканування шляхом переміщення голови та визначення цілей у режимі реального часу за допомогою можливостей штучного інтелекту.
До цього буде додано вдосконалений танковий та артилерійський приціл із розширеними можливостями спостереження вночі. Танк Barak буде обладнаний системою протитанкового захисту Trophy, яка зможе забезпечити перевагу на полі бою.
Також бойова машина має сенсорну інфраструктуру, яка дозволить йому глибше охоплювати місцевість, захоплювати цілі у навколишньому середовищі та швидко вести вогонь.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі