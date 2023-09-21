Ізраїль представив танк п'ятого покоління Barak зі штучним інтелектом

"Можливості зондування та обробки на основі штучного інтелекту, здатність виявляти ворога та створювати цілі для бойових сил на полі бою, повноцінний бій на закритих позиціях на основі 360-градусного периферійного спостереження та новітній шолом для командира. Мультисенсорні екрани, розширені контролери мінливих бойових ситуацій та покращена живучість - це лише деякі з можливостей нового танка", - написали в Міноборони Ізраїлю.

Зазначається, що командир танка буде оснащений бойовим шоломом, схожим на шоломи пілотів, що відображає всі актуальні бойові дані на відбивачі.



Система забезпечить 360-градусне сканування шляхом переміщення голови та визначення цілей у режимі реального часу за допомогою можливостей штучного інтелекту.



До цього буде додано вдосконалений танковий та артилерійський приціл із розширеними можливостями спостереження вночі. Танк Barak буде обладнаний системою протитанкового захисту Trophy, яка зможе забезпечити перевагу на полі бою.



Також бойова машина має сенсорну інфраструктуру, яка дозволить йому глибше охоплювати місцевість, захоплювати цілі у навколишньому середовищі та швидко вести вогонь.