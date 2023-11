Ізраїль пропонує перемістити 2,3 млн цивільних із Сектору Гази до Єгипту

07:03 01 листопада Київ, Україна

Міністерство розвідки Ізраїлю розробило пропозицію на час війни з ХАМАСом для 2,3 млн жителів Сектору Гази переміститися на Синайський півострів Єгипту. Це може посилити напругу у відносинах Ізраїлю та Єгипту.

Про це пише The Times of Israel.



Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху назвав документ концептуальним, а ізраїльський чиновник, ознайомлений з документом, назвав його таким, що ні до чого не зобов'язує і зазвичай готується на всіх рівнях уряду та його служб безпеки.



Завдяки евакуації можна буде уникнути значних жертв серед цивільного населення Сектору Гази. Документ пропонує перемістити цивільних до наметових містечок на півночі Синайського півострова, а потім побудувати постійні міста та гуманітарний коридор. В Ізраїлі буде створено зону безпеки, щоб заблокувати в'їзд переміщеним палестинцям. У доповіді не пишуть, що станеться з Газою, коли її населення поїде, чи можна палестинцям повернутися після наземної операції ЦАХАЛу.



У Financial Times 30 жовтня писали, що прем'єр-міністр намагався переконати європейських лідерів тиснути на Єгипет, щоб той прийняв біженців.



Втім, такий звіт від Мінрозвідки поглибив побоювання Єгипту, що Ізраїль хоче зробити Газу проблемою Каїру. У той самий час, палестинцям такі думки нагадують про те, як сотні тисяч людей втекли або були змушені залишити свої будинки під час війни та заснування Ізраїлю у 1948 році, пише The Times of Israel.



Набіль Абу Рудейне, речник президента Палестинської автономії, підкреслив: "Те, що сталося в 1948 році, не повториться більше".

За словами Рудейне, масове переміщення було б "рівнозначним оголошенням нової війни".