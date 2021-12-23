Ізраїль підписав угоду з ОАЕ: Ердоган проти

12:24 14 серпень Київ, Україна

Ізраїль і ОАЕ, за активного сприяння Дональда Трампа, уклали міждержавну угоду, що регулює повну нормалізацію взаємин.

Інформація про підписання угоди була оприлюднена вчора, 13 серпня, а вже сьогодні, 14 серпня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна може призупинити дипломатичні відносини і відкликати свого посла з Абу Дабі у відповідь на рішення влади Об'єднаних Арабських Еміратів укласти договір щодо нормалізації відносин з Ізраїлем, повідомляє агентство Anadolu.

"Ми підтримуємо палестинський народ", - заявив Ердоган, зазначивши, що ворожі Анкарі режими в Греції і Єгипті, підтримали угоду між ОАЕ і Ізраїлем.

Нагадаємо! Президент США Дональд Трамп представив спільну заяву ОАЕ, США та Ізраїлю в Twitter. У ньому говориться, що «цей історичний дипломатичний прорив буде сприяти встановленню миру в близькосхідному регіоні і є свідченням сміливою дипломатії і бачення трьох лідерів» .У заяві йдеться: «Ізраїль призупинить проголошення суверенітету над областями, зазначеними в президентському« Бачення світу », і зосередить свої зусилля на розширенні зв'язків з іншими країнами арабського і мусульманського світу ».

Також повідомляється, що в найближчі тижні делегації з Ізраїлю і ОАЕ зустрінуться для підписання двосторонніх угод в різних областях.

Ця заява робить ОАЕ першою арабською державою Перської затоки і лише третьою арабською країною після Єгипту і Йорданії, встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем.

У той же час палестинський ісламістський рух ХАМАС, яке утримує сектор Газа, розкритикувало угоду Ізраїлю і ОАЕ, яке дає «карт-бланш» на продовження «окупації» Ізраїлем. Як заявив офіційний представник руху Хассі Кассем, цей договір «не вирішує палестинське питання», але підтримує «заперечення прав палестинського народу». Уряд Махмуда Аббаса назвало нормалізацію відносин «зрадою» щодо палестинського питання і закликало терміново скликати Лігу арабських держав, щоб його офіційно засудити. Відзначається, що Аббас провів телефонну розмову з главою ХАМАС Ісмаїлом Ханія. Незважаючи на напружені відносини між лідерами Палестини, вони обидва розкритикували підписана угода, повідомив агентству AFP джерело в ісламському русі.