Ізраїль чекає на десятки тисяч нових репатріантів у найближчі місяці

Уряд Ізраїлю готується до нової хвилі репатріантів, які можуть прибути до країни найближчими місяцями.
Про це в неділю, 2 жовтня, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід у своєму відеозверненні.
За його словами, уряд має намір додатково виділити додаткові гроші на інтеграцію новоприбулих.
Також Лапід повідомив, що міністерство репатріації та інтеграції країни проведе нараду спеціальної комісії з метою визначення порядку підготовки до нової хвилі масової репатріації євреїв до країни.
В Ізраїлі діє Закон про повернення євреїв на історичну батьківщину, що передбачає матеріальну та організаційну допомогу, а також спрощене отримання громадянства євреям, які прибувають до країни.
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