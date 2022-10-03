Ізраїль чекає на десятки тисяч нових репатріантів у найближчі місяці

08:38 03 жовтня Київ, Україна

Уряд Ізраїлю готується до нової хвилі репатріантів, які можуть прибути до країни найближчими місяцями.



Про це в неділю, 2 жовтня, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід у своєму відеозверненні.

"Ми чекаємо на десятки тисяч нових репатріантів у найближчі місяці. Ми готуємось до цього та вітаємо це", - зазначив прем'єр-міністр.



За його словами, уряд має намір додатково виділити додаткові гроші на інтеграцію новоприбулих.

"Слідом за недавніми подіями в росії та в Україні міністр фінансів Авігдор Ліберман та міністр репатріації та інтеграції Пніна Тамано-Шато представлять рішення щодо виділення додаткових 90 мільйонів шекелів на інтеграцію іммігрантів", - підкреслив ізраїльський прем'єр-міністр.



Також Лапід повідомив, що міністерство репатріації та інтеграції країни проведе нараду спеціальної комісії з метою визначення порядку підготовки до нової хвилі масової репатріації євреїв до країни.



В Ізраїлі діє Закон про повернення євреїв на історичну батьківщину, що передбачає матеріальну та організаційну допомогу, а також спрощене отримання громадянства євреям, які прибувають до країни.