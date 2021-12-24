Ізраїль скасував масковий режим на вулицях

11:13 16 квітень Київ, Україна

На тлі поліпшення епідситуації влада Ізраїлю прийняла рішення скасувати обов'язкове носіння захисних масок на вулиці, при цьому в закритих приміщеннях носіння масок, як і раніше, буде обов'язковим.





Про це напередодні сказав міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн, повідомляє NEWSru.co.il.

Маски покликані захистити нас від коронавірусу. Після того, як фахівці прийшли до висновку, що вони більше не потрібні на свіжому повітрі, я їх скасував. Завдяки вакцинації рівень захворюваності в Ізраїлі невисокий, і це зробило можливим нове послаблення", - заявив Юлій Едельштейн.

За останніми даними, в Ізраїлі повністю вакциновані понад 53% населення країни і близько 73% дорослого населення (старше 16 років). Перше щеплення отримали понад 57% ізраїльтян, більше ніж 78% дорослого населення.