Ізраїль скасував масковий режим на вулицях

На тлі поліпшення епідситуації влада Ізраїлю прийняла рішення скасувати обов'язкове носіння захисних масок на вулиці, при цьому в закритих приміщеннях носіння масок, як і раніше, буде обов'язковим.
Про це напередодні сказав міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн, повідомляє NEWSru.co.il.
За останніми даними, в Ізраїлі повністю вакциновані понад 53% населення країни і близько 73% дорослого населення (старше 16 років). Перше щеплення отримали понад 57% ізраїльтян, більше ніж 78% дорослого населення.
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