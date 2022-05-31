Ізраїль відмовив в обслуговуванні літаків «Бєлавіа», рейси скасовуються

07:52 31 травня Київ, Україна

Білоруська авіакомпанія Belavia скасувала всі рейси до Тель-Авіва через відмову авіавлади Ізраїлю обслуговувати літаки компанії.



Про це повідомляє сайт Belavia.

Рейсів з білорусії не буде до кінця літнього сезону (27 жовтня 2022).



Рішення ізраїльської влади стало несподіваним для Belavia, оскільки «15 травня 2022 року було видано офіційний дозвіл на польоти та затверджено програму рейсів за новим розкладом (з технічною посадкою в Баку)». На підставі цих домовленостей авіакомпанія розпочала продаж квитків на нові рейси, перший з яких був запланований на 2 червня.

"Раптове рішення ізраїльської сторони скасувати колишні домовленості викликає подив", - зазначив генеральний директор Belavia Ігор Чергинець.

В авіакомпанії наголосили, що «гарантують повернення вартості куплених квитків у повному обсязі».



Авіакомпанія Belavia виконувала регулярні польоти з мінська до Тель-Авіва з 1996 року. Цей маршрут був «одним із найбільш затребуваних у пасажирів» завдяки кільком чинникам: родинним зв'язкам громадян білорусі та Ізраїлю, популярності ізраїльських курортів та медичному туризму.



Прямі польоти з білорусі до Ізраїлю було припинено у лютому, після початку російського вторгнення в Україну. Це пояснювалося закриттям частини повітряного простору росії для цивільної авіації.



Ще до початку війни в Україні Belavia потрапила під санкції Євросоюзу. У середині 2021 року країни ЄС заборонили білоруським авіаперевізникам використовувати їхній повітряний простір. А у грудні 2021 року Belavia відключили від міжнародних систем взаєморозрахунків для пасажирських та вантажних авіаперевезень.



У ЄС вважають, що авіакомпанія брала участь у схемах перевезення мігрантів із країн Близького Сходу до білорусії. Надалі вони намагалися прорватися на територію ЄС, переважно через польський кордон. За даними влади ЄС, ця міграційна криза була спровокована режимом олександра лукашенка.



Після початку війни, в якій білорусія надає підтримку росії, щодо Belavia почали вводити ще жорсткіші санкції. У середині квітня Міністерство торгівлі США через своє Бюро промисловості та безпеки (BIS) вперше включило сім літаків Boeing-737, що належать Belavia, до списку повітряних суден, обслуговування яких порушує експортний контроль США.



Через санкції авіапарк Belavia скоротився вдвічі: з 29 до 17 літаків. До рішення Ізраїлю призупинити авіасполучення Belavia виконувала рейси до 16 аеропортів восьми держав, передає "Інтерфакс".