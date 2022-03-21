Ізраїль освоїв лазерний метод повітряного перехоплення БПЛА

16:39 22 червня Київ, Україна

Ізраїль закінчив першу серію випробувань перехоплення безпілотних літальних апаратів з використанням бортової лазерної системи, встановленої на літаку. Випробування пройшли успішно, їхньою основною метою стали великорозмірні БПЛА.

Про це йдеться в матеріалі newsru.co.il.

Йдеться про систему класу High-Power Laser Weapon System (HPL-WS), розроблену компанією Elbit Systems на замовлення ізраїльського оборонного відомства. Перехоплення БПЛА в ході випробувань здійснювалося на різних відстанях і висотах польоту.



Серія випробувань проводилася на випробувальному полігоні в центрі Ізраїлю під керівництвом управління досліджень і розробок Міністерства оборони Ізраїлю, в тісній співпраці з командуванням військово-повітряних сил Ізраїлю і підрозділом ЯНАТ (151-й підрозділ ракетних випробувань). Були успішно перехоплені і знищені всі БПЛА, запущені під час випробувань.



Відзначається, що мова йде про перший етап багаторічної програми по розробці лазерної системи для захисту від різних загроз дальньої дії (виходячи з цього, можна припустити, що метою лазерної системи в ході випробувань були великорозмірні БПЛА).



Лазерний метод повітряного перехоплення має безліч переваг, включаючи низьку вартість перехоплення, здатність ефективно перехоплювати об'єкти, що летять на великих висотах незалежно від погодних умов і здатність захищати великі території. Авіаційна потужна лазерна система доповнить ізраїльську багаторівневу систему протиракетної оборони, яка містить системи перехоплення ракет "Залізний купол", "Праща Давида" і "Хец".