Ізраїль спростував, що припинив вогонь для відкриття КПП "Рафах" між Газою та Єгиптом

10:25 16 жовтня Київ, Україна

Влада Ізраїлю заперечує повідомлення про те, що ЦАХАЛ погодився припинити вогонь на півдні Гази, щоб дозволити відкрити прикордонний пункт "Рафах" для пропуску допомоги в анклав та виїзду іноземців.
 
Про це повідомляє The Times Of Israel.
"Наразі немає припинення вогню для гуманітарної допомоги в Секторі Гази та виїзду іноземців", - йдеться у короткій заяві офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху.
Раніше агентство Reuters повідомило, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 16 жовтня тимчасово припинить вогонь на півдні Гази з 9 години ранку, щоб відкрити прикордонний пропускний пункт "Рафах" з Єгиптом.

Очікувалося, що контрольований Єгиптом пункт перетину кордону з Газою буде знову відкритий на тлі дипломатичних зусиль з доставки допомоги до анклаву, який зазнав інтенсивних бомбардувань Ізраїлю після нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня.

Зазначається, що сотні тонн допомоги з кількох країн було затримано на єгипетському Синайському півострові протягом кількох днів в очікуванні угоди про його безпечну доставку до Гази та евакуацію власників іноземних паспортів через пункт пропуску "Рафах".
""Рафах" буде знову відкрито. Ми разом з ООН, Єгиптом, Ізраїлем та іншими встановлюємо механізм, за допомогою якого можна отримати допомогу і надати її людям, які її потребують", — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі в неділю, 15 жовтня.
Водночас Блінкен не сказав, скільки часу діятиме відкриття КПП "Рафах".