Ізраїль спростував, що припинив вогонь для відкриття КПП "Рафах" між Газою та Єгиптом

Влада Ізраїлю заперечує повідомлення про те, що ЦАХАЛ погодився припинити вогонь на півдні Гази, щоб дозволити відкрити прикордонний пункт "Рафах" для пропуску допомоги в анклав та виїзду іноземців.
Про це повідомляє The Times Of Israel.
Раніше агентство Reuters повідомило, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 16 жовтня тимчасово припинить вогонь на півдні Гази з 9 години ранку, щоб відкрити прикордонний пропускний пункт "Рафах" з Єгиптом.
Очікувалося, що контрольований Єгиптом пункт перетину кордону з Газою буде знову відкритий на тлі дипломатичних зусиль з доставки допомоги до анклаву, який зазнав інтенсивних бомбардувань Ізраїлю після нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня.
Зазначається, що сотні тонн допомоги з кількох країн було затримано на єгипетському Синайському півострові протягом кількох днів в очікуванні угоди про його безпечну доставку до Гази та евакуацію власників іноземних паспортів через пункт пропуску "Рафах".
Очікувалося, що контрольований Єгиптом пункт перетину кордону з Газою буде знову відкритий на тлі дипломатичних зусиль з доставки допомоги до анклаву, який зазнав інтенсивних бомбардувань Ізраїлю після нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня.
Зазначається, що сотні тонн допомоги з кількох країн було затримано на єгипетському Синайському півострові протягом кількох днів в очікуванні угоди про його безпечну доставку до Гази та евакуацію власників іноземних паспортів через пункт пропуску "Рафах".
Водночас Блінкен не сказав, скільки часу діятиме відкриття КПП "Рафах".
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