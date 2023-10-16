Ізраїль спростував, що припинив вогонь для відкриття КПП "Рафах" між Газою та Єгиптом

Раніше агентство Reuters повідомило, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 16 жовтня тимчасово припинить вогонь на півдні Гази з 9 години ранку, щоб відкрити прикордонний пропускний пункт "Рафах" з Єгиптом.



Очікувалося, що контрольований Єгиптом пункт перетину кордону з Газою буде знову відкритий на тлі дипломатичних зусиль з доставки допомоги до анклаву, який зазнав інтенсивних бомбардувань Ізраїлю після нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня.



Зазначається, що сотні тонн допомоги з кількох країн було затримано на єгипетському Синайському півострові протягом кількох днів в очікуванні угоди про його безпечну доставку до Гази та евакуацію власників іноземних паспортів через пункт пропуску "Рафах".