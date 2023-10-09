Ізраїль звернувся до США з проханням про військову допомогу

08:17 09 жовтня Київ, Україна

Згідно з інформацією, отриманою від ізраїльських та американських офіційних джерел, Ізраїль звернувся до Сполучених Штатів із проханням про надання керованих бомб та додаткових перехоплювачів для системи ППО "Залізний купол".



Про це повідомляє телеканал CNN.



Запит також містить необхідне обладнання JDAM, яке дозволяє перетворити некеровані бомби на високоточну зброю. Ізраїль використовує подібне озброєння для точних ударів по цілях у Секторі Гази з повітря.



Єрусалим просить Вашингтон про надання більшої кількості перехоплювачів для системи "Залізний купол", яка успішно справляється зі знищенням багатьох ракет, випущених із Сектору Гази. Однак, враховуючи інтенсивність ракетних атак, деякі з них все ж таки досягають своєї мети.