Ізраїль стурбований участю Ірану у війні

12:00 21 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Ізраїлю висловив стурбованість участю Ірану у війні росії проти України.



Про це він повідомив після розмови із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Цього вечора я розмовляв з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, який поінформував мене про актуальну інформацію щодо війни в Україні. Я поділився з ним нашою глибокою заклопотаністю з приводу військових зв'язків між Іраном та росією. Ізраїль стоїть на боці українського народу", - написав він у Твіттері.



Кулеба у свою чергу повідомив, що обговорив з Лапідом запит щодо надання систем ППО та ПРО.