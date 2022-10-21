Ізраїль стурбований участю Ірану у війні
12:00 21 жовтня Київ, Україна
Прем'єр-міністр Ізраїлю висловив стурбованість участю Ірану у війні росії проти України.
Про це він повідомив після розмови із главою МЗС України Дмитром Кулебою.
"Цього вечора я розмовляв з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, який поінформував мене про актуальну інформацію щодо війни в Україні. Я поділився з ним нашою глибокою заклопотаністю з приводу військових зв'язків між Іраном та росією. Ізраїль стоїть на боці українського народу", - написав він у Твіттері.
Кулеба у свою чергу повідомив, що обговорив з Лапідом запит щодо надання систем ППО та ПРО.
"Я говорив з прем'єр-міністром Ізраїлю і повідомив йому про невимовні страждання, загибель людей і руйнування, заподіяні російськими ракетами та безпілотниками іранського виробництва. Ми докладно обговорили запит України до Ізраїлю про надання систем та технологій протиповітряної та протиракетної оборони", - написав міністр.
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