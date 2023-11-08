Ізраїль не планує "тривалу окупацію" Сектору Гази - Регев

Ізраїль не планує "тривалу окупацію" Сектору Гази після війни проти ХАМАСу, але він має намір нести відповідальність за безпеку в регіоні.
Про це повідомляє CNN, посилаючись на висловлювання старшого радника прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Марка Регева.
Регев підкреслив, що Ізраїль розглядає більш гнучкий і рухливий підхід до забезпечення безпеки в Секторі Гази, дозволяючи військам входити і виходити за потреби, щоб ефективно реагувати на загрози. При цьому він зазначив, що не йдеться про тривалу окупацію Сектору Гази.
Стосовно заяви Нетаньяху про те, що Ізраїль нестиме "загальну відповідальність за безпеку" в Газі протягом "невизначеного періоду" після завершення військових дій, Регев наголосив на важливості різниці між "присутністю заради безпеки та політичним контролем".
Він наголосив, що після перемоги над ХАМАСом Ізраїль прагне створити нові рамки, де жителі Гази зможуть керувати своєю територією, можливо, з міжнародною підтримкою для відновлення регіону. Регев також висловив сподівання на залучення країн, зокрема арабські країни, до демілітаризації та відновлення Сектору Гази, звільненого від впливу ХАМАС.
Про це повідомляє CNN, посилаючись на висловлювання старшого радника прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Марка Регева.
Регев підкреслив, що Ізраїль розглядає більш гнучкий і рухливий підхід до забезпечення безпеки в Секторі Гази, дозволяючи військам входити і виходити за потреби, щоб ефективно реагувати на загрози. При цьому він зазначив, що не йдеться про тривалу окупацію Сектору Гази.
Стосовно заяви Нетаньяху про те, що Ізраїль нестиме "загальну відповідальність за безпеку" в Газі протягом "невизначеного періоду" після завершення військових дій, Регев наголосив на важливості різниці між "присутністю заради безпеки та політичним контролем".
Він наголосив, що після перемоги над ХАМАСом Ізраїль прагне створити нові рамки, де жителі Гази зможуть керувати своєю територією, можливо, з міжнародною підтримкою для відновлення регіону. Регев також висловив сподівання на залучення країн, зокрема арабські країни, до демілітаризації та відновлення Сектору Гази, звільненого від впливу ХАМАС.
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