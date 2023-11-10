Ізраїль не окупуватиме Газу, але нестиме відповідальність за її безпеку

13:44 10 листопада Київ, Україна

Ізраїль не прагне завоювати, окупувати чи керувати Сектором Гази після перемоги над ХАМАС, але у разі потреби до анклаву мають увійти "надійні сили", щоб запобігти загрозі бойовиків.

Про це заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю Fox News.
"Ми не прагнемо завоювати Газу, ми не прагнемо окупувати Газу, ми не прагнемо керувати Газою. Думаю, зрозуміло, яким має бути майбутнє Гази: наприкінці цієї битви ХАМАС не буде, ми знищимо його, не лише заради нас, а й заради всіх, заради цивілізації, заради палестинців та ізраїльтян", - сказав Нетаньяху.
Висловлювання Нетаньяху про те, що Ізраїль нестиме відповідальність за безпеку Гази протягом невизначеного часу, викликали негативну реакцію з боку США, головного союзника Ізраїлю.

Вашингтон виступив проти повоєнної окупації Гази і заявив, що керувати анклавом мають палестинці. Нетаньяху сказав, що в Газі має бути сформований уряд, але Ізраїль зробить усе можливе, щоб напад, подібний до 7 жовтня, не повторився.
"Тому у нас мають бути надійні сили, які, якщо знадобляться, увійдуть до Гази та нейтралізують убивць. Тому що саме це запобігатиме відродженню структури, подібної до ХАМАС", - додав ізраїльський прем'єр.