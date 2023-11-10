Ізраїль не окупуватиме Газу, але нестиме відповідальність за її безпеку

Ізраїль не прагне завоювати, окупувати чи керувати Сектором Гази після перемоги над ХАМАС, але у разі потреби до анклаву мають увійти "надійні сили", щоб запобігти загрозі бойовиків.
Про це заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю Fox News.
Висловлювання Нетаньяху про те, що Ізраїль нестиме відповідальність за безпеку Гази протягом невизначеного часу, викликали негативну реакцію з боку США, головного союзника Ізраїлю.
Вашингтон виступив проти повоєнної окупації Гази і заявив, що керувати анклавом мають палестинці. Нетаньяху сказав, що в Газі має бути сформований уряд, але Ізраїль зробить усе можливе, щоб напад, подібний до 7 жовтня, не повторився.
Вашингтон виступив проти повоєнної окупації Гази і заявив, що керувати анклавом мають палестинці. Нетаньяху сказав, що в Газі має бути сформований уряд, але Ізраїль зробить усе можливе, щоб напад, подібний до 7 жовтня, не повторився.
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