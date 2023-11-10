Ізраїль не окупуватиме Газу, але нестиме відповідальність за її безпеку

"Ми не прагнемо завоювати Газу, ми не прагнемо окупувати Газу, ми не прагнемо керувати Газою. Думаю, зрозуміло, яким має бути майбутнє Гази: наприкінці цієї битви ХАМАС не буде, ми знищимо його, не лише заради нас, а й заради всіх, заради цивілізації, заради палестинців та ізраїльтян", - сказав Нетаньяху.