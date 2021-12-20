Ізраїль наполягає на покращенні угоди з Іраном на тлі нарощування військової могутності

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц провів два дні у столиці Марокко Рабаті, там він зустрівся з високопоставленими представниками марокканської розвідки, оборони та дипломатії. Серед питань, що обговорювалися, головною темою став Іран.
«Наш обов'язок щодо Ірану - впливати на наших партнерів та підтримувати конструктивний діалог», - сказав Ганц. «Наш другий обов'язок – нарощувати військову міць, що саме по собі важливо».
Нагадаємо, ядерні переговори між Іраном та світовими державами мають розпочатися наступного тижня у Відні.
Іран просувається вперед у збагаченні урану з того часу, як у 2018 році Сполучені Штати вийшли з історичної ядерної угоди зі світовими державами. Ізраїль був категорично проти цієї угоди і тепер ізраїльські офіційні особи заявляють, що Тегеран як ніколи близький до розробки ядерної зброї.
Іран заявляє, що його ядерна програма має суто мирні цілі, і звинуватив у зриві угоди рішення адміністрації Трампа вийти з нього і відновити жорсткі санкції. Адміністрація Байдена заявила, що сподівається на переговори щодо поновлення угоди.
Ганц сказав, що Ізраїль має працювати разом із США. «Хороша угода – це угода, яка закриє дірки у попередній угоді в галузях ядерних розробок, систем запуску ракет, часу прориву та того, що Іран робить у регіоні», - сказав Ганц.
Візит Ганца став першим офіційним візитом представника Міністерства оборони Ізраїлю до одного з його нових арабських союзників. Ізраїль та Марокко нормалізували стосунки минулого року в рамках так званих угод Авраама, а цього тижня підписали угоду про оборону.
Міністр оборони відвідав єдину діючу синагогу Рабата, Талмуд Тора, його зустріли лідери невеликої єврейської громади. Кантор читав молитви про добробут царя, а також про Ізраїль та його збройні сили. На виставці було представлено фотографію короля Мохаммеда VI у рамці, марокканський прапор та ізраїльський прапор – доповнення до синагоги з моменту підписання угод минулого року.
«Навіть коли це складно, ми повинні прагнути миру», - сказав Ганц групі, до якої входили марокканські та ізраїльські військові. «Ми завжди маємо бути найсильнішими в регіоні».
«Наш обов'язок щодо Ірану - впливати на наших партнерів та підтримувати конструктивний діалог», - сказав Ганц. «Наш другий обов'язок – нарощувати військову міць, що саме по собі важливо».
Нагадаємо, ядерні переговори між Іраном та світовими державами мають розпочатися наступного тижня у Відні.
Іран просувається вперед у збагаченні урану з того часу, як у 2018 році Сполучені Штати вийшли з історичної ядерної угоди зі світовими державами. Ізраїль був категорично проти цієї угоди і тепер ізраїльські офіційні особи заявляють, що Тегеран як ніколи близький до розробки ядерної зброї.
Іран заявляє, що його ядерна програма має суто мирні цілі, і звинуватив у зриві угоди рішення адміністрації Трампа вийти з нього і відновити жорсткі санкції. Адміністрація Байдена заявила, що сподівається на переговори щодо поновлення угоди.
Ганц сказав, що Ізраїль має працювати разом із США. «Хороша угода – це угода, яка закриє дірки у попередній угоді в галузях ядерних розробок, систем запуску ракет, часу прориву та того, що Іран робить у регіоні», - сказав Ганц.
Візит Ганца став першим офіційним візитом представника Міністерства оборони Ізраїлю до одного з його нових арабських союзників. Ізраїль та Марокко нормалізували стосунки минулого року в рамках так званих угод Авраама, а цього тижня підписали угоду про оборону.
Міністр оборони відвідав єдину діючу синагогу Рабата, Талмуд Тора, його зустріли лідери невеликої єврейської громади. Кантор читав молитви про добробут царя, а також про Ізраїль та його збройні сили. На виставці було представлено фотографію короля Мохаммеда VI у рамці, марокканський прапор та ізраїльський прапор – доповнення до синагоги з моменту підписання угод минулого року.
«Навіть коли це складно, ми повинні прагнути миру», - сказав Ганц групі, до якої входили марокканські та ізраїльські військові. «Ми завжди маємо бути найсильнішими в регіоні».
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