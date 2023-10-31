Ізраїль направив додаткові сили у Сектор Гази

У ніч проти 30 жовтня ізраїльська армія направила додаткові наземні сили в Сектор Гази.
Про це повідомив представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, як передає CNN.
Про це повідомив представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, як передає CNN.
Представник Армії оборони Ізраїлю також повідомив, що під час останніх боїв було знищено десятки бойовиків, які належать організації ХАМАС.
За даними CNN, ізраїльські війська просунулися приблизно на три кілометри вглиб Сектора Гази в рамках наземної операції.
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