Ізраїль направив додаткові сили у Сектор Гази

17:45 30 жовтня Київ, Україна





Про це повідомив представник У ніч проти 30 жовтня ізраїльська армія направила додаткові наземні сили в Сектор Гази.Про це повідомив представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, як передає CNN.

"Додаткові сили увійшли до району. Наші операції там лише посилюються", - зазначив він у ході щоденного брифінгу.

Представник Армії оборони Ізраїлю також повідомив, що під час останніх боїв було знищено десятки бойовиків, які належать організації ХАМАС.

"Ми здійснюємо широкомасштабну наземну операцію. Наземні сили, зокрема танки та піхота, а також бронетехніка, наближаються до позицій терористів, які діють разом, намагаючись атакувати нас. Після чого ми завдаємо ударів з повітря", - пояснив Хагарі.

За даними CNN, ізраїльські війська просунулися приблизно на три кілометри вглиб Сектора Гази в рамках наземної операції.