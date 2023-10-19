Ізраїль завдав удару по цілях Хезболли в Лівані

Ізраїльські військові заявляють, що атакували військові об'єкти організації "Хезболла" у прикордонній зоні з Ліваном.
Про відповідну заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомляє видання The Times of Israel.
Серед цілей був військовий спостережний пункт, з якого в середу, 18 жовтня, було випущено керовану протитанкову ракету у напрямку північного міста Рош-ха-Нікра, повідомляють військові.
Серед цілей був військовий спостережний пункт, з якого в середу, 18 жовтня, було випущено керовану протитанкову ракету у напрямку північного міста Рош-ха-Нікра, повідомляють військові.
צה״ל תקף בשעות האחרונות מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבללל ם לבנון. Серед цілей був атакований спостережний пункт у напрямку моря, звідки вчора вівся протитанковий вогонь у Рош-Ханкара.— Армія оборони Ізраїлю (@idfonline) 19 жовтня 2023 р
Атаки були здійснені у відповідь на випадки обстрілу Ізраїлю минулої доби>> pic.twitter.com/pqn2srEgN0
Армія оборони Ізраїлю додає, що удари були завдані у відповідь на обстріл Ізраїлю минулої доби.
Як зазначає видання, на північному кордоні Ізраїлю ситуація загострюється на тлі війни з ХАМАС в Секторі Гази. З Лівану було випущено ракети по містах на півночі Ізраїлю, а угруповання "Хезболла" атакувало кілька ізраїльських армійських постів уздовж кордону.
За даними ЦАХАЛ, з території Лівану випустили дев'ять ракет, внаслідок чого в Кір'ят-Шмоні та кількох прилеглих населених пунктах спрацювали сирени. Армія оборони Ізраїлю заявила, що чотири ракети перехопила система протиповітряної оборони "Залізний купол". Щонайменше одна ракета впала у північному місті, не завдавши жодних травм чи пошкоджень.
Незадовго до ракетних сирен ЦАХАЛ заявив, що один із його танків обстріляв дві позиції запуску протитанкових керованих ракет на півдні Лівану, де військові ідентифікували спробу здійснити атаку. Третій пусковий майданчик був обстріляний після ракетної атаки на північне місто Метула.
Хезболла – ліванська шиїтська ісламістська організація та політична партія. Визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади та Бахрейну.
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