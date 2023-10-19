Ізраїль завдав удару по цілях Хезболли в Лівані

10:28 19 жовтня Київ, Україна

Ізраїльські військові заявляють, що атакували військові об'єкти організації "Хезболла" у прикордонній зоні з Ліваном.





Серед цілей був військовий спостережний пункт, з якого в середу, 18 жовтня, було випущено керовану протитанкову ракету у напрямку північного міста Рош-ха-Нікра, повідомляють військові. Про відповідну заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомляє видання The Times of Israel.Серед цілей був військовий спостережний пункт, з якого в середу, 18 жовтня, було випущено керовану протитанкову ракету у напрямку північного міста Рош-ха-Нікра, повідомляють військові.

צה״ל תקף בשעות האחרונות מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבללל ם לבנון. Серед цілей був атакований спостережний пункт у напрямку моря, звідки вчора вівся протитанковий вогонь у Рош-Ханкара.

Атаки були здійснені у відповідь на випадки обстрілу Ізраїлю минулої доби>> pic.twitter.com/pqn2srEgN0 — Армія оборони Ізраїлю (@idfonline) 19 жовтня 2023 р

Армія оборони Ізраїлю додає, що удари були завдані у відповідь на обстріл Ізраїлю минулої доби.