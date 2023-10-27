Ізраїль завдав сотні ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що за останні 24 години завдала ударів приблизно по 400 об'єктах, що належать організації ХАМАС, в Секторі Гази.
Центральне командування Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) стверджує, що недавні удари були спрямовані на місця базування ХАМАС у Секторі Гази, зокрема, мечеті. Крім того, вночі було проведено атаку по входу в тунель, що належить ХАМАСу на узбережжі Гази, а також командним центрам терористів.
Повідомляється, що внаслідок цих ударів загинули кілька польових командирів ХАМАСу, включно з заступниками командуючих батальйонами терористичної групи в районах Нусейрат, Шаті та Фуркан.
Центральне командування Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) стверджує, що недавні удари були спрямовані на місця базування ХАМАС у Секторі Гази, зокрема, мечеті. Крім того, вночі було проведено атаку по входу в тунель, що належить ХАМАСу на узбережжі Гази, а також командним центрам терористів.
Повідомляється, що внаслідок цих ударів загинули кілька польових командирів ХАМАСу, включно з заступниками командуючих батальйонами терористичної групи в районах Нусейрат, Шаті та Фуркан.
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