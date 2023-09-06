Ізраїль завдав ракетного удару по аеропорту Алеппо в Сирії, пошкоджено злітно-посадкову смугу

08:46 29 серпня Київ, Україна

Ізраїльський ракетний удар по міжнародному аеропорту Алеппо в Сирії вивів з ладу злітно-посадкову смугу та інші об'єкти інфраструктури.



Як повідомило інформаційне агентство Сіньхуа, удару було завдано з напрямку Середземного моря на захід від сирійської провінції Латакія.



За даними агентства, внаслідок удару злітно-посадкову смугу було пошкоджено.