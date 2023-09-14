Ізраїль завдав авіаудару по сирійській військовій базі, що використовується росією

13:10 14 вересня Київ, Україна

Ізраїль здійснив авіаудар по сирійському портовому місту Тартус на середземноморському узбережжі. Внаслідок атаки постраждала одна з ключових військових авіабаз, яку використовує росія.



Як повідомляє агентство Reuters, посилаючись на джерело з опозиційних кіл, авіаудар припав на військову базу на південь від міста Хама та військовий аеропорт Шайрат, розташований на південному сході від центральної провінції Хомс.



Зазначена база була важливою військовою авіабазою, яку використовує росія, головний союзник президента Башара аль-Асада, для проведення операцій проти повстанців.



За даними ЗМІ, в результаті авіаудару загинули двоє сирійських солдатів, а ще шестеро отримали поранення.



Ізраїль останніми роками проводив сотні авіаударів по іранських об'єктах в Сирії, але уникав атак на прилеглі прибережні провінції, де розміщені російські військові об'єкти. Ці удари є частиною стратегії стримування впливу Ірану в Сирії, що наростає, зазначає інформаційне агентство.