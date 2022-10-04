Ізраїль може почати постачати газ до Європи через рік

20:04 04 жовтня Київ, Україна

Запаси газу в Ізраїлі сильно перевищують власні потреби, і він має намір стати великим постачальником для Європи.

Навесні та влітку представники ЄС, Ізраїлю та Єгипту домовлялися про майбутні поставки – трубопроводами до Єгипту, а звідти у вигляді ЗПГ – до Європи. Хоча обсяги, як очікується, будуть не надто значними, постачання стануть додатковою підмогою для Євросоюзу.



Євросоюз уже сформував суттєві запаси газу, які мають дозволити пережити найближчу зиму. А ось наступного року ситуація може виявитися навіть складнішою, ніж нинішнього, вважають аналітики, оскільки зникнуть російські поставки.



Ізраїль та Ліван, які вели один з одним дві великі війни і досі не встановили дипломатичних відносин, практично домовилися про демаркацію морського кордону, повідомляє The Wall Street Journal. Країни намагалися досягти цієї угоди близько десятиліття, і тепер вона стає реальністю завдяки активному посередництву США. В результаті Ізраїль зможе швидко почати виконувати свою обіцянку забезпечити експорт газу до Європи, зазначає газета.



Проєкт угоди дає Ізраїлю повний контроль над газовим родовищем Karish у Середземному морі, приналежність якого країни досі оскаржували, розповіли ізраїльські та ліванські урядовці. Інше родовище Qana, за їхніми словами, відійде Лівану, при цьому в Ізраїлю залишиться в ньому частка - права на газ, що знаходиться на його території.



Представники обох сторін дали зрозуміти, що після остаточного узгодження схвалять угоду, проєкт якої було представлено минулого тижня. Уряд Лівану заявив у понеділок, що попросить внести деякі технічні правки, але може підписати угоду вже найближчими днями.



Британська компанія Energean ще навесні доставила на Karish бурову установку і тепер заявляє, що готова почати її експлуатацію вже в жовтні. Ізраїль раніше заявляв, що готовий розпочати видобуток на родовищі, не чекаючи на підписання угоди з Ліваном. Ліванське воєнізоване угруповання «Хезболла» виступало категорично проти цього. Але в неділю її лідер Хасан Насралла заявив: «Якщо буде досягнуто гарного результату, [домовленість] відкриє величезні економічні перспективи для ліванського народу».