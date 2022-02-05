Ізраїль і Палестина: на ЗБРЙ загинули 11 осіб

15 травня на західній частині річки Йордан сталося чергове зіткнення між Ізраїлем і Палестиною. Військові з обох сторін використовували зброю і газ. Згідно з даними, постраждали понад 100 осіб.

Ізраїльські сили застосовували сльозогінний газ, гумові кулі і зброю, коли палестинці кидали пляшки із запальною сумішшю.

Конфронтація на Західному березі знаменує поширення одного з найбільш серйозних проявів насильства в регіоні за останні роки, відзначають журналісти. У багатьох містах в районі Західного берегу річки Йордан (ЗБРЙ) пройшли палестинські протести проти кампанії в Газі і дій Ізраїлю в Єрусалимі.

За даними загинули не менше 11 осіб. Один з них був убитий, коли намагався вдарити солдата на військовій позиції.

Палестинці прагнуть створити свою державу на окупованому Ізраїлем ЗБРЙ, в Секторі Гази і з Східним Єрусалимом в ролі столиці. ЗБРЙ був захоплений Ізраїлем під час Шестиденної війни в 1967 році. Велика частина міжнародної спільноти вважає його окупованою територією, а всі побудовані там ізраїльські поселення - незаконними. На ЗБРЙ і в Східному Єрусалимі проживають понад 700 000 поселенців. ООН описує такі дії Ізраїлю як "повзучу анексію". Четверта Женевська конвенція забороняє країні-окупанту розселяти своїх цивільних осіб на території, захопленій під час війни.