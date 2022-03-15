Ізраїль готується до нового конфлікту з палестинськими радикалами

Армія Ізраїлю знову розгорнула систему Залізний купол, надзвичайні заходи викликані можливою ескалацією через запланований марш євреїв-ультранаціоналістів.
Про це повідомляє The Times of Israel у вівторок, 15 червня.
Зазначено, що цей марш стане першим серйозним випробуванням для нового уряду на чолі з Нафталі Беннетом через погрози насильства з боку Сектора Гази.
Також повідомляється, що армія направила підкріплення на Західний берег. А поліцію привели в стан підвищеної готовності. В Єрусалим направили підкріплення з понад 2 000 осіб.
Заходи були посилені після того, як угруповання ХАМАС попередило про відновлення насильства, якщо марш буде проведений.
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