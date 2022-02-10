Винахідник Новачка вибачився

Віл Мирзаянов, який брав участь в розробці отрути Новачок, офіційно вибачився перед Олексієм Навальним в етері каналу Дощ. Вчений з 1995 року проживає в США. Ось що він сказав російському опозиціонеру:

"Перепрошую перед Навальним за те, що я брав участь в цьому злочинному бізнесі - розробці цієї речовини, якою він отруївся", - сказав він.

За словами Мирзаянова, все своє подальше життя він присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут. Вчений повідомив, що в 1993 році він зустрічався з людиною, яка пережила отруєння Новачком. Його симптоми були схожі на ті, які описав Навальний.

"Схожі всі симптоми. Він подолав, вижив. Мабуть, Навальному доведеться набратися терпіння. Але зрештою він повинен бути здоровий", - сказав Мирзаянов, зазначивши, що на відновлення Навальному може знадобитися до року.

На думку Мирзаянова, ситуація з неможливістю написати слова на дошці, про яку розповів Навальний, пов'язана з проблемами передачі сигналів від головного мозку до функціональних органів, оскільки молекули Новачка перешкоджають розщепленню білка, який відповідає за передачу таких сигналів.

Напередодні Навальний розповів про своє відновлення після отруєння. За його словами, лікарі берлінської клініки Шаріте зробили з нього "технічно живу людину", водночас він насилу може налити собі води або написати якісь слова на дошці на прохання лікаря.

Нагадаємо, 20 серпня Навальний був госпіталізований без свідомості з літака, що летів з Томська в Москву. Пізніше його перевезли до Берліна, де незабаром заявили, що він був отруєний речовиною з групи Новачок.