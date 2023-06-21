Видання Bild планує звільнити співробітників та замінити їх штучним інтелектом

18:57 21 червня Київ, Україна

Німецьке видання Bild заявило про намір звільнити щонайменше 200 співробітників, які займають редакційні посади, та замінити їх на штучний інтелект у рамках програми зі скорочення витрат на €100 мільйонів.



Про це пише Frankfurter Allgemeine (FAZ), у розпорядженні якого опинився відповідний лист до редакції.



У ньому найбільший у Європі медіавидавець, власник Bild Axel Springer SE, пише, що медіа, "на жаль, розлучається з колегами, які мають завдання, які у цифровому світі виконуються за допомогою штучного інтелекту та/або автоматизованих процесів".



У листі наголошується, що ролі редакторів, друкованого персоналу, субредакторів, коректорів та фоторедакторів більше не існуватимуть, як сьогодні. На переконання видавця, інструменти штучного інтелекту (ІІ) здатні "зробити незалежну журналістику краще, ніж будь-коли, або замінити її".



Водночас у редакції Bild заявили, що намагатимуться уникати примусових звільнень.



Кількість своїх регіональних видань медіа також зменшить із 18 до 12.



Також у листі компанії-видавця йдеться, що штучний інтелект незабаром краще агрегуватиме інформацію, ніж люди, і виживуть лише медіа з кращим оригінальним контентом: журналістськими розслідуваннями, ексклюзивними коментарями тощо.