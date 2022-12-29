Через наростання епідемії коронавірусу в Китаї Франція продумує запобіжні заходи

У Франції планують наростити запобіжні заходи для захисту населення у зв'язку зі стрімким наростанням епідемії коронавірусу в Китаї.
Про це повідомляє BFMTV.
У Єлисейському палаці повідомили, що президент Еммануель Макрон доручив уряду продумати "адаптовані заходи захисту населення Франції" через ситуацію в Китаї як на національному рівні, так і для пропозицій на рівні ЄС. "Зараз він доручив оцінити ситуацію та готувати пропозиції на найближчі дні", - повідомили в адміністрації.
З того часу, як Китай після ковідних протестів різко закінчив політику драконівських локдаунів, в країні почала стрімко зростати захворюваність і кількість смертей через ускладнення. Ця ситуація почала турбувати багато країн світу з міркувань, що епідемія гігантських масштабів у Китаї створює нові ризики для інших країн.
Так, вимоги до тестування для мандрівників, які прибувають із Китаю, вже запровадили Італія, США, Японія, Індія.
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