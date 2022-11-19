З Twitter масово звільняються працівники

10:07 18 листопада Київ, Україна



Технологічний репортер New York Times Райан Мак повідомив, що із Twitter звільняються сотні співробітників.

"День прийняття рішень у Twitter, коли сотні людей, можливо, щойно звільнилися", - зазначає Мак.

Twitter повідомив співробітників, що офісні будівлі компанії будуть тимчасово закриті до 21 листопада. Причину переїзду не вказано, зазначає ВВС.



Оголошення було зроблено на тлі повідомлень, що велика кількість співробітників звільняється.



Раніше мільярдер та власник Twitter Ілон Маск розіслав працівникам електронні листи, в яких вимагає зобов'язатися працювати у високо інтенсивному режимі або прийняти пропозицію звільнення з компанії з компенсацією.