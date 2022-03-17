"З Росії з любов'ю": влада США викинула дефектні апарати ШВЛ

11:07 20 жовтня Київ, Україна





У відповідь на цей запит Москва надіслала 45 апаратів ШВЛ й інші медичні матеріали в ящиках з написом "З Росії з любов'ю". Ще в березні 2020 року глава США Дональд Трамп, коли Америка готувалася до великої хвилі тяжкохворих на коронавірус, попросив у Володимира Путіна допомогти з апаратами ШВЛ.У відповідь на цей запит Москва надіслала 45 апаратів ШВЛ й інші медичні матеріали в ящиках з написом "З Росії з любов'ю".

"Російські вентилятори були отримані співробітниками Федерального агентства з надзвичайних ситуацій в Нью-Йорку 1 квітня і розділені між лікарнями там і в Нью-Джерсі. Але з моменту приземлення вентиляторів "Авента-М" виникли проблеми, і вони так і не були використані", - пише видання.

Як повідомив представник FEMA, російські апарати ШВЛ фактично викинули на смітник.

"Пожертвувані вентилятори, про які йде мова, були утилізовані відповідно до суворих нормативів з утилізації небезпечних відходів, встановлених Управлінням служб загального призначення США (GSA) і Агентством з охорони навколишнього середовища (EPA)", - заявив у понеділок представник FEMA.

Залишається невідомим, коли саме російські апарати ШВЛ були утилізовані, оскільки ще в травні в FEMA повідомляли про переміщення їх на склади через технічні проблеми. Як повідомлялося раніше, використання зазначених апаратів вимагало спеціальних умов, яких не було в лікарнях. Зокрема, напередодні використання кілька моделей цих апаратів ШВЛ загорілися в російських лікарнях, після чого їхнє виробництво було зупинене.