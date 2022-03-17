"З Росії з любов'ю": влада США викинула дефектні апарати ШВЛ

Ще в березні 2020 року глава США Дональд Трамп, коли Америка готувалася до великої хвилі тяжкохворих на коронавірус, попросив у Володимира Путіна допомогти з апаратами ШВЛ.
У відповідь на цей запит Москва надіслала 45 апаратів ШВЛ й інші медичні матеріали в ящиках з написом "З Росії з любов'ю".
У відповідь на цей запит Москва надіслала 45 апаратів ШВЛ й інші медичні матеріали в ящиках з написом "З Росії з любов'ю".
Як повідомив представник FEMA, російські апарати ШВЛ фактично викинули на смітник.
Залишається невідомим, коли саме російські апарати ШВЛ були утилізовані, оскільки ще в травні в FEMA повідомляли про переміщення їх на склади через технічні проблеми. Як повідомлялося раніше, використання зазначених апаратів вимагало спеціальних умов, яких не було в лікарнях. Зокрема, напередодні використання кілька моделей цих апаратів ШВЛ загорілися в російських лікарнях, після чого їхнє виробництво було зупинене.
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