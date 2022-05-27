З рф виходить Wella: німецький бренд косметики припиняє поставки після 28 років роботи

20:14 27 травня Київ, Україна

Німецька компанія Wella повідомила партнерів про відхід з російського ринку через війну росії з Україною. У зверненні сказано, що Wella більше не виробляє та не продає продукцію під своїми брендами у росії.



Wella заснована у Німеччині. У росії працювала з 1994 року. Відхід Wella критичний для індустрії – це був перший закордонний виробник професійної косметики, з якого розпочалася робота галузі, каже засновник мережі салонів краси «Персона» Ігор Стоянов.



У бізнес- та преміумсегментах косметики для фарбування, з якою працювали російські салони, продукція Wella займала 40%, уточнює омбудсмен Асоціації підприємців індустрії краси Лялья Садикова.



Пані Садикова зазначає, що майже вся продукція Wella постачалася на ринок з-за кордону, за винятком бренду Londa, який був локалізований на заводі у Дзержинську у 2021 році. За її словами, через відхід компанії у салонів можуть виникнути труднощі, оскільки перехід на косметику інших виробників викликає необхідність переучувати майстрів. Крім того, уточнює експерт, колористи користуються здебільшого європейською та американською продукцією, чиї виробники також можуть ухвалити рішення піти з ринку.





