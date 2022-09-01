З річки Сена був врятований кіт-білуха, який заблукав

15:03 10 серпня Київ, Україна

Кіт-білуха, який опинився в пастці в річці Сена за 70 км від Парижа, був витягнутий з води на першому етапі масштабної рятувальної операції щодо повернення його в море.

Про це повідомило агентство AFP.



24 водолази, які брали участь в операції, і рятувальники, які працюють з канатами, кілька разів намагалися заманити тварину в тенета, щоб підняти її з води.



Після майже шестигодинної роботи представника сімейства китів вагою 800 кілограмів було піднято з річки сіткою та краном близько четвертої ранку і поміщено на баржу під нагляд ветеринарів.



Для тварини був підготовлений басейн із морською водою на шлюзі в порту Уістрехем, де вона проведе три дні під наглядом у рамках підготовки до визволення.



Водночас рятувальники наголосили, що операція щодо повернення білухи в море відбувається не без ризику для неї, оскільки тварина ослаблена і в стресі ризикує загинути.



Зазначається, що чотириметровий кит був помічений більше тижня тому у напрямку Парижа і опинився на мілині поблизу Ла-Маншу та Сен-П'єр-Ла-Гаренна.



З п'ятниці рух тварини було заблоковано шлюзом у Сен-П'єр-Ла-Гарен, і її здоров'я погіршилося після того, як вона відмовилася від їжі.