З Нагірного Карабаху до Вірменії прибули понад 66 тисяч переселенців

З Нагірного Карабаху до Вірменії на 10.00 28 вересня прибули 66 500 переселенців, повідомив на засіданні уряду Вірменії віце-прем'єр Тигран Хачатрян.
Про це пише "Арменпрес".
Хачатрян додав, що інтенсивність переселення етнічних вірмен із Нагірного Карабаху не знижується.
Хачатрян додав, що інтенсивність переселення етнічних вірмен із Нагірного Карабаху не знижується.
Він нагадав, що в Орісі та Вайці створено пункти, які цілодобово працюють з розміщенням людей.
За оперативними даними, за ці дні у різних областях притулок знайшли 11 тисяч осіб.
Раніше уряд Єревана оголосив про плани переселити тих, хто залишився без даху над головою внаслідок бойових дій, на свою територію і забезпечити всім необхідним. Радник лідера етнічних вірмен Нагірного Карабаху Давид Бабаян сказав, що очікує, що майже всі етнічні вірмени виїдуть із Карабаху. Він заявив, що народ "не хоче жити у складі Азербайджану - 99,9% вважають за краще залишити історичні землі", сказав він.
У Нагірному Карабаху мешкало близько 120 тисяч етнічних вірмен.
За оперативними даними, за ці дні у різних областях притулок знайшли 11 тисяч осіб.
Раніше уряд Єревана оголосив про плани переселити тих, хто залишився без даху над головою внаслідок бойових дій, на свою територію і забезпечити всім необхідним. Радник лідера етнічних вірмен Нагірного Карабаху Давид Бабаян сказав, що очікує, що майже всі етнічні вірмени виїдуть із Карабаху. Він заявив, що народ "не хоче жити у складі Азербайджану - 99,9% вважають за краще залишити історичні землі", сказав він.
У Нагірному Карабаху мешкало близько 120 тисяч етнічних вірмен.
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