З Нагірного Карабаху до Вірменії прибули понад 66 тисяч переселенців

"Більшість цих людей були перевезені до Вірменії вчора та позавчора. Сьогодні вночі це число продовжувало зростати. Якщо за перші два дні було переміщено 7500 та 1500 осіб, загалом 9000 осіб, то 26 вересня кількість переміщених осіб становила 22 800, учора 26 600”, - повідомив віце-прем'єр.