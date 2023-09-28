З Нагірного Карабаху до Вірменії прибули понад 66 тисяч переселенців

14:21 28 вересня Київ, Україна

З Нагірного Карабаху до Вірменії на 10.00 28 вересня прибули 66 500 переселенців, повідомив на засіданні уряду Вірменії віце-прем'єр Тигран Хачатрян.
 
Про це пише "Арменпрес".

Хачатрян додав, що інтенсивність переселення етнічних вірмен із Нагірного Карабаху не знижується.
"Більшість цих людей були перевезені до Вірменії вчора та позавчора. Сьогодні вночі це число продовжувало зростати. Якщо за перші два дні було переміщено 7500 та 1500 осіб, загалом 9000 осіб, то 26 вересня кількість переміщених осіб становила 22 800, учора 26 600”, - повідомив віце-прем'єр.
Він нагадав, що в Орісі та Вайці створено пункти, які цілодобово працюють з розміщенням людей.

За оперативними даними, за ці дні у різних областях притулок знайшли 11 тисяч осіб.

Раніше уряд Єревана оголосив про плани переселити тих, хто залишився без даху над головою внаслідок бойових дій, на свою територію і забезпечити всім необхідним. Радник лідера етнічних вірмен Нагірного Карабаху Давид Бабаян сказав, що очікує, що майже всі етнічні вірмени виїдуть із Карабаху. Він заявив, що народ "не хоче жити у складі Азербайджану - 99,9% вважають за краще залишити історичні землі", сказав він.

У Нагірному Карабаху мешкало близько 120 тисяч етнічних вірмен.