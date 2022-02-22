З Білорусі не можуть вилетіти сотні іноземних громадян

18:55 26 травень Київ, Україна

Білоруський Держприкордонкомітет повідомляє про велику кількість іноземних громадян, які не можуть покинути територію Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства в середу, 26 травня.

"В цей час в Державний прикордонний комітет і територіальні органи прикордонної служби надходить значна кількість звернень іноземних громадян, що стосуються їхнього повернення до місця постійного проживання. Більшість питань пов'язані зі скасуванням авіарейсів та авіаперевізниками, а також введенням іноземними державами заборони на польоти через повітряний простір Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Білоруські прикордонники відзначають, що питання повернення іноземців додому знаходяться "поза компетенцією органів прикордонної служби".



У зв'язку з цим іноземцям рекомендують для вирішення проблем, пов'язаних з поверненням додому, звертатися до дипломатичних представництв та консульських установ своїх країн.



На цей момент білоруська авіакомпанія Бєлавіа скасувала рейси в сім країн. Низка європейських авіаперевізників припинили польоти в країну і по її території.



Раніше сьогодні літак Бєлавіа не пустили в повітряний простір Польщі.



Агентство авіаційної безпеки ЄС (EASA) рекомендувало авіакомпаніям Європи уникати повітряного простору Білорусі, крім випадків надзвичайних ситуацій.