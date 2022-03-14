Підсумком переговорів Макрона з Байденом стало посилення санкцій проти РФ

06:45 14 березня Київ, Україна

Макрон провів переговори з Байденом, після чого поспілкувався із Зеленським

Про це повідомляють у Єлисейському палаці.

Президенти США та Франції домовилися посилити санкції проти РФ, підтримати Україну та вжити заходів для припинення бойових дій.

З Зеленським Макрон обговорив додаткову допомогу Україні від ЄС та перебіг переговорів між Москвою та Києвом.