Підсумки минулої бойової ночі в Нагірному Карабаху

На ранок середи, 7 жовтня, не вщухають обстріли уздовж контактної лінії в зоні конфлікту в Нагірному Карабаху.
Азербайджан знову почав обстріл Степанакерта та інших населених пунктів. Про це стало відомо з повідомлення представника Міністерства оборони Вірменії Арцруна Ованнисяна.
"Уже другий день підрозділи збройних сил Азербайджану, не маючи достатніх навичок ведення ефективних наступальних операцій, вдаються до явних провокацій", - заявив він.
Представник Міноборони стверджує, що на південному напрямку лінії фронту азербайджанські підрозділи "збираються великими групами безпосередньо вздовж арцахсько-іранського кордону".
"Фактично ховаючись за допомогою цієї межі, вони намагаються просунутися вперед. За допомогою цієї тактики азербайджанська сторона намагається спровокувати арцахську сторону до відкриття вогню або завдання удару вздовж кордону: фактично, в напрямку Ірану", - говорить Ованнисян.
Водночас прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян заявляє, що вірменські військові відбили атаку азербайджанської сторони, представники якої близько 06:30 за місцевим часом нібито втекли після артилерійсько-ракетного удару.
За її даними, Азербайджан втратив ще 60 військових і 22 одиниці техніки. Крім того, азербайджанські військові нібито залишили на полі бою "кілька десятків одиниць справної техніки". Степанян також повідомила про знищення двох азербайджанських баз сховищ пально-мастильних матеріалів.
Тим часом Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що в ніч на 7 жовтня бої велися уздовж всієї лінії фронту.
"В ході боїв азербайджанська армія знищила командно-спостережний пункт 5-го гірничо-мотострілецького полку ЗС Вірменії, противник зазнав великих втрат у живій силі, - зазначили у відомстві. - Також знищений один танк і 3 артилерійські установки противника".
Там також спростували повідомлення вірменської сторони про втрати в Джабраільскому напрямку фронту.
"Офіційно заявляємо, що контрнаступ азербайджанської армії в цьому напрямку успішно триває і ми маємо повну перевагу над противником", - заявили в Міноборони.
Єреван готовий до поступок щодо Нагірного Карабаху. І сподівається, що на компроміс піде і Баку. Про це в інтерв'ю журналістам заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Однак Азербайджан наполягає на повному поверненні контролю над Нагірним Карабахом - про це заявив посол Азербайджану в Росії. Також в Баку звинувачують Єреван в обстрілі стратегічного нафтопроводу "Баку-Тбілісі-Джейхан". За словами азербайджанських військових, нападу вдалося запобігти. У Вірменії ж цю атаку категорично заперечують. Ситуація навколо Нагірного Карабаху загострилася в кінці вересня. Вже більше тижня там тривають інтенсивні бої і сотнями гинуть люди. Точну кількість жертв не називає жодна зі сторін. В ескалації конфлікту Вірменія і Азербайджан звинувачують один одного.
Азербайджан знову почав обстріл Степанакерта та інших населених пунктів. Про це стало відомо з повідомлення представника Міністерства оборони Вірменії Арцруна Ованнисяна.
"Уже другий день підрозділи збройних сил Азербайджану, не маючи достатніх навичок ведення ефективних наступальних операцій, вдаються до явних провокацій", - заявив він.
Представник Міноборони стверджує, що на південному напрямку лінії фронту азербайджанські підрозділи "збираються великими групами безпосередньо вздовж арцахсько-іранського кордону".
"Фактично ховаючись за допомогою цієї межі, вони намагаються просунутися вперед. За допомогою цієї тактики азербайджанська сторона намагається спровокувати арцахську сторону до відкриття вогню або завдання удару вздовж кордону: фактично, в напрямку Ірану", - говорить Ованнисян.
Водночас прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян заявляє, що вірменські військові відбили атаку азербайджанської сторони, представники якої близько 06:30 за місцевим часом нібито втекли після артилерійсько-ракетного удару.
За її даними, Азербайджан втратив ще 60 військових і 22 одиниці техніки. Крім того, азербайджанські військові нібито залишили на полі бою "кілька десятків одиниць справної техніки". Степанян також повідомила про знищення двох азербайджанських баз сховищ пально-мастильних матеріалів.
Тим часом Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що в ніч на 7 жовтня бої велися уздовж всієї лінії фронту.
"В ході боїв азербайджанська армія знищила командно-спостережний пункт 5-го гірничо-мотострілецького полку ЗС Вірменії, противник зазнав великих втрат у живій силі, - зазначили у відомстві. - Також знищений один танк і 3 артилерійські установки противника".
Там також спростували повідомлення вірменської сторони про втрати в Джабраільскому напрямку фронту.
"Офіційно заявляємо, що контрнаступ азербайджанської армії в цьому напрямку успішно триває і ми маємо повну перевагу над противником", - заявили в Міноборони.
Єреван готовий до поступок щодо Нагірного Карабаху. І сподівається, що на компроміс піде і Баку. Про це в інтерв'ю журналістам заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Однак Азербайджан наполягає на повному поверненні контролю над Нагірним Карабахом - про це заявив посол Азербайджану в Росії. Також в Баку звинувачують Єреван в обстрілі стратегічного нафтопроводу "Баку-Тбілісі-Джейхан". За словами азербайджанських військових, нападу вдалося запобігти. У Вірменії ж цю атаку категорично заперечують. Ситуація навколо Нагірного Карабаху загострилася в кінці вересня. Вже більше тижня там тривають інтенсивні бої і сотнями гинуть люди. Точну кількість жертв не називає жодна зі сторін. В ескалації конфлікту Вірменія і Азербайджан звинувачують один одного.
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