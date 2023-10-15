Підсумок переговорів Байдена з лідерами Ізраїлю та Палестини

Сполучені Штати Америки надають провідний вплив на політичну ситуацію у світі. Тому загострення військової ситуації в секторі Газа вкрай стурбувало керівництво США і змусило вплинути на ворогуючі сторони.
Як повідомила прес-служба Білого дому, президент США Джо Байден провів окремі переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.
Так, під час бесіди з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, з яким він регулярно спілкується після нападу ХАМАС, Байден наголосив на незмінній підтримці Ізраїлю з боку США. Він також поінформував ізраїльського лідера про військову підтримку та повторив своє застереження проти будь-яких спроб розширити конфлікт, йдеться у повідомленні.
У своїй першій розмові з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом Байден засудив жорстокий напад ХАМАС на Ізраїль і підтвердив, що це угруповання не виступає за право палестинського народу на гідність та самовизначення.
У свою чергу Аббас поінформував Байдена про свою діяльність у регіоні та зусилля з доставки вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинцям, особливо у секторі Газа. Зі свого боку Байден запропонував Палестинській адміністрації повну підтримку цих важливих та постійних зусиль.
Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін знайшов "причини" війни в Ізраїлі. На думку глави Кремля, Ізраїль "зайняв частину палестинських земель", а США "нехтували механізмами врегулювання на Близькому Сході".
У свою чергу терористи ХАМАС заявили, що цінують "позицію" путіна.
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