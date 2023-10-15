Підсумок переговорів Байдена з лідерами Ізраїлю та Палестини

08:35 15 жовтня Київ, Україна

Сполучені Штати Америки надають провідний вплив на політичну ситуацію у світі. Тому загострення військової ситуації в секторі Газа вкрай стурбувало керівництво США і змусило вплинути на ворогуючі сторони.

Як повідомила прес-служба Білого дому, президент США Джо Байден провів окремі переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.

Так, під час бесіди з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, з яким він регулярно спілкується після нападу ХАМАС, Байден наголосив на незмінній підтримці Ізраїлю з боку США. Він також поінформував ізраїльського лідера про військову підтримку та повторив своє застереження проти будь-яких спроб розширити конфлікт, йдеться у повідомленні.

"Оскільки з'являється все більше інформації про жорстокі злочини ХАМАС, скоєних минулого тижня, президент Байден підтвердив необхідність того, щоб усі країни однозначно засудили ХАМАС як терористичну організацію, яка не відображає надію палестинського народу", - йдеться у заяві Білого дому.

У своїй першій розмові з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом Байден засудив жорстокий напад ХАМАС на Ізраїль і підтвердив, що це угруповання не виступає за право палестинського народу на гідність та самовизначення.

У свою чергу Аббас поінформував Байдена про свою діяльність у регіоні та зусилля з доставки вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинцям, особливо у секторі Газа. Зі свого боку Байден запропонував Палестинській адміністрації повну підтримку цих важливих та постійних зусиль.

"Президент Байден докладно розповів про зусилля США щодо координації дій з партнерами з метою запобігання розширенню конфлікту, а також необхідності збереження стабільності на Західному березі річки Йордан та в регіоні загалом", - заявили у Білому домі.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін знайшов "причини" війни в Ізраїлі. На думку глави Кремля, Ізраїль "зайняв частину палестинських земель", а США "нехтували механізмами врегулювання на Близькому Сході".

У свою чергу терористи ХАМАС заявили, що цінують "позицію" путіна.