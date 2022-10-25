Італійський прем'єр заявила, що Італія залишиться партнером України

15:47 25 жовтня Київ, Україна

Джорджа Мелоні заявила, що піддатися на шантаж путіна - значить поглибити проблему.



Про це вона заявила у своєму першому зверненні до італійського парламенту.



Як заявила Мелоні, найближчим "вузлом, який потрібно буде розв'язати", буде вузол енергетики. При цьому вона наголосила, що "піддатися на шантаж путіна - значить поглибити проблему".

"Свобода має свою ціну" – заявила Мелоні.

Водночас, за словами прем'єра, Італія й надалі залишатиметься партнером хороброго українського народу, який протистоїть російській агресії "не лише тому, що ми не можемо прийняти війну, а й тому, що це найкращий спосіб відстоювати наші національні інтереси".



Вона нагадала, що Італія є країною, яка завдяки своїм фізико-географічним характеристикам може більше інвестувати у відновлювану енергетику, зменшуючи таким чином свою залежність від іноземних держав.