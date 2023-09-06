Італійські профспілки організовують страйк після аварії на залізниці

Внаслідок трагічної аварії, в якій потяг збив п'ятьох робітників під час заміни ділянки колії, італійські транспортні профспілки оголосили про проведення загальнонаціонального страйку на залізниці тривалістю пів доби.
Цю інформацію повідомляє Reuters.
Голова найбільшої профспілки транспортників Італії CGIL Мауріціо Ландіні наголосив, що недостатнє фінансування та недотримання належних процедур безпеки на залізниці призвели до цієї трагедії та багатьох інших. Він зазначив, що подібні випадки стали масовим вбивством, яке потребує термінових заходів.
Страйк, який проводять профспілки, стане проявом протесту та вимогою забезпечення безпеки на залізничному транспорті. Крім того, плануються затримки руху поїздів у регіоні П'ємонт довкола Турину у понеділок.
Аварія сталася близько півночі в середу біля станції Брандиццо на лінії, що з'єднує Мілан і Турин, коли порожній пасажирський потяг на смерть збив п'ятьох працівників, які виконували роботи із заміни ділянки колії.
Цю інформацію повідомляє Reuters.
Голова найбільшої профспілки транспортників Італії CGIL Мауріціо Ландіні наголосив, що недостатнє фінансування та недотримання належних процедур безпеки на залізниці призвели до цієї трагедії та багатьох інших. Він зазначив, що подібні випадки стали масовим вбивством, яке потребує термінових заходів.
Страйк, який проводять профспілки, стане проявом протесту та вимогою забезпечення безпеки на залізничному транспорті. Крім того, плануються затримки руху поїздів у регіоні П'ємонт довкола Турину у понеділок.
Аварія сталася близько півночі в середу біля станції Брандиццо на лінії, що з'єднує Мілан і Турин, коли порожній пасажирський потяг на смерть збив п'ятьох працівників, які виконували роботи із заміни ділянки колії.
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