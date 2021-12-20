Італійська AISI стверджує: кожен третій російський дипломат в Італії - співробітник ГРУ, ФСБ чи Служби зовнішньої розвідки

В Агентстві інформації та внутрішньої безпеки Італії (AISI) переконані, що на території країни під прикриттям здійснюють свої деструктивні операції щонайменше 80 оперативників основних російських спецслужб - ГРУ, ФСБ та Служби зовнішньої розвідки.
Про це повідомляє La Repubblica.
Відзначається, що всі вони діють під виглядом акредитованих дипломатів і займають посади в російських посольстві і консульствах. Таким чином, близько третини всіх російських дипломатів на Апеннінському півострові - співробітники спецслужб.
Але їхнє основне завдання - це не тільки збір секретної інформації, а й вербування нових агентів. Одним з них став капітан італійського флоту Вальтер Бьот, про затримання якого повідомлялося в кінці березня.
За даними контррозвідки, за п'ять тисяч євро він збирався передати російським агентам флешку з секретними документами, які стосувалися діяльності італійських збройних сил і НАТО. 31 березня він і росіянин були затримані прямо під час передачі держтаємниці.
Як повідомлялося, МЗС Італії передав ноту послу Росії Сергію Разову і вислав двох російських дипломатів - військово-повітряного та військово-морського аташе Олексія Немудрова і його підлеглого Дмитра Остроухова.
Відзначається, що всі вони діють під виглядом акредитованих дипломатів і займають посади в російських посольстві і консульствах. Таким чином, близько третини всіх російських дипломатів на Апеннінському півострові - співробітники спецслужб.
Але їхнє основне завдання - це не тільки збір секретної інформації, а й вербування нових агентів. Одним з них став капітан італійського флоту Вальтер Бьот, про затримання якого повідомлялося в кінці березня.
За даними контррозвідки, за п'ять тисяч євро він збирався передати російським агентам флешку з секретними документами, які стосувалися діяльності італійських збройних сил і НАТО. 31 березня він і росіянин були затримані прямо під час передачі держтаємниці.
Як повідомлялося, МЗС Італії передав ноту послу Росії Сергію Разову і вислав двох російських дипломатів - військово-повітряного та військово-морського аташе Олексія Немудрова і його підлеглого Дмитра Остроухова.
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