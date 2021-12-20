Італійська AISI стверджує: кожен третій російський дипломат в Італії - співробітник ГРУ, ФСБ чи Служби зовнішньої розвідки

18:24 02 квітень Київ, Україна

В Агентстві інформації та внутрішньої безпеки Італії (AISI) переконані, що на території країни під прикриттям здійснюють свої деструктивні операції щонайменше 80 оперативників основних російських спецслужб - ГРУ, ФСБ та Служби зовнішньої розвідки.