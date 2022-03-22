Італію охопили акції протесту. В країні жорстоке протистояння поліції та демонстрантів

08:57 28 жовтня Київ, Україна

З 26 жовтня уряд Італії був змушений посилити карантинні заходи. В країні закриті театри, кінотеатри, спортивні клуби та басейни. Ці заходи не підтримали громадяни країни, що вилилося в масштабні акції протесту в Римі.

На площі Пьяцца дель Пополо в центрі міста зібралося кілька сотень людей.



Демонстранти підпалювали сміттєві контейнери, пошкоджували припарковані автомобілі та моторолери.



Поліція застосувала водомети.



Днем раніше в ході протестів в Мілані та Турині за участю сотень демонстрантів у поліціянтів кидали каміння, пляшки із запальною сумішшю, розбивали вітрини магазинів.



Шість демонстрантів були затримані, 11 поліціянтів отримали травми. Акції протесту пройшли також в Неаполі і Трієсті.