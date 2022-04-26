Італію, Францію і Іспанію охопили лісові пожежі

Італію, Іспанію і Францію охопили лісові пожежі, влада країн підключила до гасіння авіацію і звертається за допомогою до сусідніх країн.
Про це повідомляє DW.
На заході острова Сардинія вогонь поширився на кілька тисяч гектарів, пошкоджені деякі будинки.
В Італії до гасіння пожеж залучили авіацію. Влада Італії звернулася до інших країн ЄС з проханням надати допомогу в ліквідації пожеж.
На півдні Франції тисячі пожежних бригад задіяні в гасінні лісових пожеж. Також для гасіння пожеж використовується авіація.
На північному сході Іспанії вогонь пошкодив 1 100 гектарів лісів і сільськогосподарських угідь. До гасіння пожеж залучена іспанська армія. Близько 80 осіб було евакуйовано з небезпечних районів.
На заході острова Сардинія вогонь поширився на кілька тисяч гектарів, пошкоджені деякі будинки.
В Італії до гасіння пожеж залучили авіацію. Влада Італії звернулася до інших країн ЄС з проханням надати допомогу в ліквідації пожеж.
На півдні Франції тисячі пожежних бригад задіяні в гасінні лісових пожеж. Також для гасіння пожеж використовується авіація.
На північному сході Іспанії вогонь пошкодив 1 100 гектарів лісів і сільськогосподарських угідь. До гасіння пожеж залучена іспанська армія. Близько 80 осіб було евакуйовано з небезпечних районів.
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