Італія заморозила активи російських олігархів на 2 млрд євро

09:07 05 липня Київ, Україна

Італія заморозила активи російських олігархів на суму приблизно 2 млрд євро (еквівалентно 2,5 млрд доларів) після початку вторгнення росії в Україну минулого року.



Про це повідомляє The Guardian.



Банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі були включені до списку заморожених активів у рамках санкцій, запроваджених Європейським Союзом щодо кремля та його прихильників.



Згідно зі щорічним звітом Управління боротьби з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії, суму 2 мільярди євро було актуалізовано на кінець червня.



Директор UIF Енцо Серата зазначив, що фінансові активи на суму близько 330 мільйонів євро, пов'язані з 80 особами, також заморожені в рамках санкційного режиму.