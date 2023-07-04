Італія заморозила активи російських олігархів на 2 млрд євро

18:16 04 липня Київ, Україна

У рамках санкцій, введених ЄС проти росії, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько 2 млрд євро (2,5 млрд доларів).



Про це повідомляє The Guardian.



Серед заморожених активів – банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі.



У своєму щорічному звіті відділ боротьби з відмиванням грошей (UIF) Банку Італії заявив, що цифру 2 млрд євро було оновлено станом на кінець червня.



Директор UIF Енцо Серата повідомив, що фінансові активи вартістю близько 330 млн євро, пов'язані з 80 особами, також були заморожені в рамках режиму санкцій.



До початку повномасштабної війни у лютому 2022 року пляжі та порти Італії були популярним майданчиком для багатих росіян, які купували нерухомість у найкращих місцях, таких як місцевість біля озера Комо, острів Сардинія, провінція Тоскана та Лігурійське узбережжя.